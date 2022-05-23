Двое парней выпрыгивали из люка машины на ходу на Бердском шоссе в Новосибирске

Двое парней выпрыгивали из люка машины на ходу на Бердском шоссе в Новосибирске
Двое парней выпрыгивали из люка машины на ходу на Бердском шоссе в Новосибирске
Сегодня, 13:48ТранспортФото: Щ, Академ и окрестности/ВК

Двое парней опасно свисали из окон машины на Бердском шоссе в Новосибирске

Новосибирцы заметили двоих парней, которые опасно выпрыгивали из окон и люка автомобиля на Бердском шоссе 22 мая. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам участников дорожного движения, молодые люди ехали по Бердскому шоссе на скорости свыше 100 км/ч. При этом свисали из окон и люка.

«Вот эти чудесные парни перестраивались из крайнего левого в крайний правый и назад. Вот именно так, пятой точкой на двери по пояс в окне», – пишет свидетель происходящего.

В ГИБДД Новосибирской области Atas.info рассказали, что от водителей обращений по этому поводу не приходило. Если инспекторы ДПС их увидели, то беседу с ними провели.

«Если ребята не представляли угрозу другим автомобилистам, то наказания не грозит. Это не предусмотрено правилам дорожного движения. Могут только остановить и запросить документы. Если они подвергли кого-то опасности или на них числятся другие нарушения – они будут доставлены в полицию», - отметили в ведомстве.

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