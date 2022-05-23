На дальней станции сойду: кто и зачем ездит на ночных электричках в Новосибирске

Зимой пришлось столкнуться с ситуацией, когда компания мужчин в возрасте от 28 до 35 лет выпивали спиртные напитки. В один момент между ними произошел конфликт, а его случайными свидетелями стали пассажиры, которых очень напугало данное поведение. Мужчины дрались до крови, но полиции в электричке не было – она должна была появиться через пять станций. За это время обеспокоенные пассажиры выбегали из вагона, зовя на помощь, и вызывали машиниста, который ничем не мог помочь. Когда полиция пришла, пьяный мужчина потерял сознание – он не участвовал в драке, просто уснул. К тому моменту драка уже закончилась, и пришлось всеми методами будить пассажира. Правоохранители били его по щекам, тормошили и в итоге спустили на станции и положили прямо на холодный снег (там располагался полицейский участок). Что было дальше – остается неизвестным. Но когда все пассажиры разошлись по домам, мужчина продолжил беспомощно лежать на снегу.