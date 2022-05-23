На дальней станции сойду: кто и зачем ездит на ночных электричках в Новосибирске

Они просыпаются в 5 утра, чтобы приехать на первой электричке в Новосибирск и вернуться домой уже ночью. Корреспондент Atas.info повторил этот путь и на себе испытал романтику ночных электричек.
Спрашиваю у пассажира, выспался ли он, - ответ прост: «А не должен?». Говорят, привыкаешь. И правда, если постоянно жить в таком ритме, дорога становится твоим вторым домом. Пока ты едешь – много думается, или же наоборот, «голова отдыхает» от домашних дел и работы.
Алексею 58 лет и он родом из Тогучинского района. Каждые два дня он едет на первой электричке в Новосибирск, работать охранником. На перроне стоят десятки мужчин в камуфляжной форме с черными сумками и Алексей с ними. В беседе с корреспондентом Atas.info тогучинец рассказал, что электричка уже как второй дом, так как работает он уже более 10 лет. На станции главного вокзала своего города он встречает попутчиков на одном и том же месте – под мостом. Эта точка встречи всех мужчин в камуфляжной форме. Когда электричка приезжает, они садятся в определенный вагон, на определенное место (если не занято жителями Курундуса). До Новосибирска ехать 2,5 часа. Из них 10 минут оживленных разговоров – обсуждение последних новостей. Другое время все рабочие спят и будят их лишь контролеры при проверке билетов. Утренняя атмосфера отличается от вечерней.
На последней электричке в девять вечера народу уже не так много. Вагоны полупустые и хорошо, если встретишь своего знакомого, с кем можно побеседовать, да и выпить. По словам Алексея, он не раз проезжал свою станцию и это, пожалуй, самая большая неприятность. Просыпаться на конечной остановке в двенадцать часов ночи – не самое приятное. Транспорт не ходит, такси дорогое. Приходилось ждать первую электричку и спать на вокзале. Хорошо, когда пассажиры разбудят уставшего пассажира, но последнее время – это редкость, так как все заняты своими делами и мыслями. Фотографироваться Алексей отказался, сказал, что не хочет «светится перед мужиками», потому что засмеют.
Когда ждешь свою электричку, мимо тебя проходят сотни пассажиров, спешащих на электропоезд. Кто-то выходит на мост заранее, чтобы первым забежать в вагон, а кто-то бежит за последние две минуты.
Так, на пригородном вокзале Новосибирск-главный корреспонденту Atas.info удалось побеседовать с бабушкой, которая ехала домой от своих внуков. Разговор она начала сама, попросив помочь настроить телефон. За десятиминутную беседу женщина многое рассказала о своей жизни – откуда родом, кем работают ее дети, чем занимаются внуки и как одиноко она живет вдали от них. Цель визита к родственникам – наладить сенсорный телефон, которые ей недавно подарили близкие. Пенсионерка делится, что не может разобраться в «сложной системе» и приходится ездить к внукам, которые неохотно ей в этом помогают. Собеседница говорит, что просить о чем-то родных просто неудобно, да и объяснить, что ей одиноко она не может. Дети к ней приезжают редко, так как она живет в двух часах езды от города, приходится ездить самой, ища поводы.
Иногда на пути попадаются «приставучие» пассажиры, которые настойчиво хотят познакомиться, а иногда допившиеся до беспамятства мужчины.
Зимой пришлось столкнуться с ситуацией, когда компания мужчин в возрасте от 28 до 35 лет выпивали спиртные напитки. В один момент между ними произошел конфликт, а его случайными свидетелями стали пассажиры, которых очень напугало данное поведение. Мужчины дрались до крови, но полиции в электричке не было – она должна была появиться через пять станций. За это время обеспокоенные пассажиры выбегали из вагона, зовя на помощь, и вызывали машиниста, который ничем не мог помочь. Когда полиция пришла, пьяный мужчина потерял сознание – он не участвовал в драке, просто уснул. К тому моменту драка уже закончилась, и пришлось всеми методами будить пассажира. Правоохранители били его по щекам, тормошили и в итоге спустили на станции и положили прямо на холодный снег (там располагался полицейский участок). Что было дальше – остается неизвестным. Но когда все пассажиры разошлись по домам, мужчина продолжил беспомощно лежать на снегу.
Электричка затягивает. Одни ее любят, другие хотят избежать. Для некоторых вокзал, поезда это любимое место, в котором можно встретить интересных людей. Сколько созданы фильмов, сюжет которых развивается в поездах. Это необычайная эстетика, которая несет в себе некую загадочную историю, которая западет прямо душу.