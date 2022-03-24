Владельцев электросамокатов планируют штрафовать в Новосибирске

В Новосибирске за период с мая по сентябрь 2021 года зафиксировали 15 ДТП с участием самокатов и моноколёс. Сообщалось об 1 погибшем и 9 пострадавших в результате этих аварий, пишет Сибкрай.ru.
Областные власти озаботились безопасностью дорожного движения в городе. Глава ГИБДД Александр Бабенков отметил, что самокаты заполонили улицы и предложил эвакуировать транспортные средства за нарушения парковки.
Когда электросамокаты обрели популярность, мэрия подписала с кикшериновыми компаниями Whoosh и Urent соглашения на ограничения скорости и соблюдения правил парковки. Однако все обязательства были нарушены. Теперь владельцев хотят начать штрафовать.
По словам вице-мэра по городскому хозяйству Олега Клемешова, прокатчики не получили разрешения занимать парковочные места во дворах, на тротуарах, возле проезжей части. Они бросали свои средства передвижения где вздумалось. Тем самым, нарушая покой граждан.
Городские власти предлагают приравнять парковку самокатов на муниципальной земле к незаконной торговле. Таким образом, транспорт будут эвакуировать, а владельцев штрафовать.