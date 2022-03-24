Владельцев электросамокатов планируют штрафовать в Новосибирске

Владельцев электросамокатов планируют штрафовать в Новосибирске
Владельцев электросамокатов планируют штрафовать в Новосибирске
Сегодня, 11:33ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Кикшеринговые компании планируют штрафовать за парковку электросамокатов пользователями в неположенном месте в Новосибирске. Этот вопрос обсудили на заседании регионального правительства.

В Новосибирске за период с мая по сентябрь 2021 года зафиксировали 15 ДТП с участием самокатов и моноколёс. Сообщалось об 1 погибшем и 9 пострадавших в результате этих аварий, пишет Сибкрай.ru.

Областные власти озаботились безопасностью дорожного движения в городе. Глава ГИБДД Александр Бабенков отметил, что самокаты заполонили улицы и предложил эвакуировать транспортные средства за нарушения парковки.

Когда электросамокаты обрели популярность, мэрия подписала с кикшериновыми компаниями Whoosh и Urent соглашения на ограничения скорости и соблюдения правил парковки. Однако все обязательства были нарушены. Теперь владельцев хотят начать штрафовать.

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Олега Клемешова, прокатчики не получили разрешения занимать парковочные места во дворах, на тротуарах, возле проезжей части. Они бросали свои средства передвижения где вздумалось. Тем самым, нарушая покой граждан.

Городские власти предлагают приравнять парковку самокатов на муниципальной земле к незаконной торговле. Таким образом, транспорт будут эвакуировать, а владельцев штрафовать.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы