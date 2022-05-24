Мэрия выдала разрешение на 100 парковок для электросамокатов в Новосибирске

Мэрия выдала разрешение на 100 парковок для электросамокатов в Новосибирске
Мэрия выдала разрешение на 100 парковок для электросамокатов в Новосибирске
Сегодня, 16:05ТранспортФото: atas.info
Парковаться самокатам разрешил муниципалитет в Новосибирске

Мэрия согласовала более 100 парковочных мест для электросамокатов. Как стало известно, стоимость одной парковки составляет 190 рублей в месяц.

Так, можно законно парковаться у Центрального парка, ТЦ «Флагман», Главпочтамта и Дома Актеров. Разрешение действительно с 23 мая по 30 сентября этого года.

«Стоимость парковки для самокатов на муниципальной земле составляет 190 рублей за квадратный метр в месяц, при этом на конец апреля соглашения были заключены только с компанией «Whoosh» на 28 парковочных площадок, и только в Октябрьском районе», – сообщили в мэрии.

Добавим, что недавно между чиновниками мэрии Новосибирска и сотрудниками другой кикшеринговой компании Urent произошёл конфликт. Рабочие якобы избили чиновников при изъятии электросамокатов с мест, где запрещена парковка. После этого мэр Анатолий Локоть заявил, что дело будет доведено до наказания. Сотрудники ГИБДД начали штрафовать клиентов именно этой кикшеринговой компании за превышение скорости и отсутствии специальной категории водительских прав.

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