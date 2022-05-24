Огромную пробку на площади Калинина засняли на квадракоптер в Новосибирске - ВИДЕО

В Новосибирске водители ежедневно вынуждены стоять в пробках на площади Калинина, а именно при съезде оттуда. Ситуация настолько ироничная в глазах автомобилистов, что один из них решил заснять многочасовые заторы с высоты.
В соцсетях новосибирец опубликовал видео, в котором отразил регулярность заторных явлений. На кадрах видно, как сам проезд все же свободен, однако при выезде с Красного проспекта стоят десятки авто.
В комментариях под постом новосибирцы предположили, в чем заключается проблема дорожных заторов. Одни объяснили это тем, что там стоят неудобные светофоры, узкий проезд, а другие уверены, что дорога строилась не по правильному моделированию.