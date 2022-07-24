Переправа в Ордынском районе Новосибирской области: актуальное расписание и цены

Через Новосибирское водохранилище в Ордынском районе региона можно переплыть с двух паромных переправ. Цены и расписание – в материале Atas.info.

Переплыть водохранилище можно как пешеходам, так и автомобилистам благодаря двум паромным переправам. Так, теплоходы с баржами ходят по маршрутам "Спирино-Чингис" и "Ордынское-Нижнекаменка". В 06:30 начинается паромное сообщение между Чингисом и Спирино. Водный транспорт отходит каждый час. Последний рейс заканчивается в 20:00. Однако по пятницам последний теплоход отбывает в 21:30. Цена за проезд для взрослого составляет 20 рублей. Перевести автомобиль стоит от 200 до 300 рублей. От маршрута "Ордынское-Нижнекаменка" первый паром отчаливает в 07:00. Ходит он каждые два часа. Завершение работы происходит в 22:00 – тогда рейс отбывает из Нижнекаменки. Цена для взрослого – 50 рублей. Перевоз автомобилей – до 550 рублей. Уточненную информацию о движении судов можно посмотреть на сайте администрации Ордынского района.

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