Всё в крови: в Новосибирске водитель на скорости влетел в припаркованный тягач

По словам свидетелей аварии, все случилось на улице Титова рядом с домом «253/4. Водитель ехал на машине Toyota Caldina и в один момент столкнулся с припаркованным тягачом.
В результате ДТП автомобилист и его пассажир получили травмы. Очевидцы рассказали, что у одного из пострадавших текла кровь из раны на лице.
«Пострадавшие лежали на тротуаре у дороги. Попытались оказать им первую помощь и вызвали скорую»,
рассказали новосибирцы.
Напомним, ранее скорая с беременной женщиной смялась в ДТП на Большевистской в Новосибирске. Седан получил сильный удар в бок. У спецавтомобиля повреждена передняя часть. Однако кто стал виновником аварии пока неизвестно.