Всё в крови: в Новосибирске водитель на скорости влетел в припаркованный тягач

Всё в крови: в Новосибирске водитель на скорости влетел в припаркованный тягач
Всё в крови: в Новосибирске водитель на скорости влетел в припаркованный тягач
Вчера, 13:13ТранспортФото: очевидцев, АСТ-54

Водитель Toyota врезался в припаркованный тягач в Новосибирске

В микрорайоне Чистая Слобода произошло ДТП – иномарка врезалась в припаркованный тягач с полуприцепом. О произошедшем Atas.info рассказали очевидцы.

По словам свидетелей аварии, все случилось на улице Титова рядом с домом «253/4. Водитель ехал на машине Toyota Caldina и в один момент столкнулся с припаркованным тягачом.

В результате ДТП автомобилист и его пассажир получили травмы. Очевидцы рассказали, что у одного из пострадавших текла кровь из раны на лице.

«Пострадавшие лежали на тротуаре у дороги. Попытались оказать им первую помощь и вызвали скорую»,

рассказали новосибирцы.

Напомним, ранее скорая с беременной женщиной смялась в ДТП на Большевистской в Новосибирске. Седан получил сильный удар в бок. У спецавтомобиля повреждена передняя часть. Однако кто стал виновником аварии пока неизвестно.

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