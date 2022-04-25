В Новосибирске полиция пообещала разыскать водителя-двойника автомобиля Toyota

Однако барнаульский седан все же имеет отличия: на автомобиле Юрия есть спойлер, люк, а на фарах – реснички. Также Toyota тонирована. Штрафы Юрию приходят из Новосибирска и со стороны Коченево. Большинство задолженностей из-за нарушения режима скорости. Когда барнаулец понял, что существует второй автомобиль-двойник, то обратился в ГИБДД. Но в полиции ему не удалось доказать, что злостным нарушителем является другой автолюбитель. Мужчина просто оплатил штрафы.