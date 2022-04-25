В Новосибирске полиция пообещала разыскать водителя-двойника автомобиля Toyota

Двойник автомобиля Toyota Windom в Новосибирске нарушает правила дорожного движения и не платит штрафы: счета приходят другому автомобилисту. Водитель Юрий Сидоров рассказал, что живет в Барнауле и владеет темным седаном с госномером А570ВУ122. Мужчина получает штрафы из Новосибирска, потому что в столице Сибири ездит точно такой же автомобиль с этими же номерами.
Однако барнаульский седан все же имеет отличия: на автомобиле Юрия есть спойлер, люк, а на фарах – реснички. Также Toyota тонирована. Штрафы Юрию приходят из Новосибирска и со стороны Коченево. Большинство задолженностей из-за нарушения режима скорости. Когда барнаулец понял, что существует второй автомобиль-двойник, то обратился в ГИБДД. Но в полиции ему не удалось доказать, что злостным нарушителем является другой автолюбитель. Мужчина просто оплатил штрафы.
В ГУ МВД по Новосибирской области позже сообщили, что отменят эти постановления об административном наказании. Отмечается, что в 2021 году было составлено три таких постановления. Также в полиции добавили, что идет розыск нарушителя.
Юрий предполагает, что водитель из Новосибирска мог и сам стать жертвой мошенников. Вероятно, ему продали машину с поддельными номерами, пишет НГС.