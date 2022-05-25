До шести полос расширят трассы маршрута Европа-Западный Китай в Новосибирской области

В Новосибирской области трассы отремонтируют и расширят до шести полос

Трассы Р-254, Р-256 и Северный обход в Новосибирской области отремонтируют и сделают шестиполосыми. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский на пресс-конференции ТАСС 24 мая.

По словам чиновника, эти дороги включат в маршрут Европа - Западный Китай. То же касается и Восточного обхода, который планируют сдать в эксплуатацию до 2024 года. Некоторые трассы расширят до четырех полос, вместо шести. Министр добавил, что в 2022 году отремонтируют на 20% больше дорог. Проекту выделили 19 млрд рублей. Напомним, ранее реконструкция трассы «Иртыш» получила одобрение Госэкспертизы и работы запланировали на 2024-й. Благодаря расширению участка дороги пропускная способность увеличится до 46 000 машин в сутки. Весной этого года также трассы федерального значения очистили от незаконных рекламных щитов. Юридических лиц даже грозили за это размещение оштрафовать.

Маршрут Европа - Западный Китай пройдет через Москву, Татарстан, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем. В этом году начались работы по строительству одного из участков маршрута - трассы М-12, проект которой предусматривает создание скоростной автодороги протяженностью около 800 км, она свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").

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