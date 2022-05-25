До шести полос расширят трассы маршрута Европа-Западный Китай в Новосибирской области

По словам чиновника, эти дороги включат в маршрут Европа - Западный Китай. То же касается и Восточного обхода, который планируют сдать в эксплуатацию до 2024 года. Некоторые трассы расширят до четырех полос, вместо шести.
Министр добавил, что в 2022 году отремонтируют на 20% больше дорог. Проекту выделили 19 млрд рублей.
Напомним, ранее реконструкция трассы «Иртыш» получила одобрение Госэкспертизы и работы запланировали на 2024-й. Благодаря расширению участка дороги пропускная способность увеличится до 46 000 машин в сутки.
Весной этого года также трассы федерального значения очистили от незаконных рекламных щитов. Юридических лиц даже грозили за это размещение оштрафовать.
Маршрут Европа - Западный Китай пройдет через Москву, Татарстан, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем. В этом году начались работы по строительству одного из участков маршрута - трассы М-12, проект которой предусматривает создание скоростной автодороги протяженностью около 800 км, она свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").