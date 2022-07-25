В Новосибирской области выставили на продажу яхту за 31,5 млн рублей

Яхту Fairline Targa 52 продают за 31,5 млн рублей в Новосибирской области – она была построена 19 лет назад из пластика. Объявление появилось на сайте «Авито».

Судно 2003 года выпуска 15,98 метров в длину, а в ширину 4,26 м – на ней есть три каюты и шесть коек. При этом там стоят два двигателя мощностью 715 лошадиных сил, что позволяет ей плавать со скоростью до 36 миль/ч. Элитный водный транспорт оснащен двумя душами и двумя туалетами, спутниковым телевидением, кондиционером и цифровым сейфом. Также имеется печь СВЧ, холодильник, плита, ледогенератор и гриль. Стоит отметить, что на носовой части можно отдохнуть даже не одному на мягком настиле и позагорать. Потенциальный покупатель сможет побывать на яхте в Бердске. Фото: Авито

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