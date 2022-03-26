5270 новосибирских водителей лишили прав за 2021 год - ГИБДД

5270 новосибирских водителей лишили прав за 2021 год - ГИБДД
5270 новосибирских водителей лишили прав за 2021 год - ГИБДД
Сегодня, 07:18ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
В 2021 году 5270 водителей были лишены прав в Новосибирской области по информации ГИБДД региона. Это меньше, чем в 2020 году, когда без прав остались 6715 нарушителей ПДД.

Статистику лишения прав за 2021 год подтвердили КП-Новосибирск в областном ГИБДД. Из 5270 водителей, лишенных прав, постановления обжаловали 162 человека. По статистике новосибирские водители ездили аккуратнее, чем годом ранее: 6715 человек лишились прав в 2020 году.

В целом по России, в 2021 году россияне были более аккуратны за рулем, и старались быстрее оплатить наложенные штрафы. Большинство оплаченных квитанций за нарушение ПДД (68%) были на сумму 250 рублей: размер минимального штрафа ГИБДД по стране составляет 500 рублей, а значит, в основном это были квитанции, оплаченные со скидкой 50% (за 20 дней с момента вынесения постановления), сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков сервиса «Штрафы ГИБДД» в 2021 году автомобилисты в среднем получили от 1 до 5 штрафов. Большинство оштрафованных нарушителей превышали скорость — 87,7%. 28,3% не соблюдали требования знаков и разметки. 13,4% нарушали правила парковки.

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