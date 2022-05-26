Названы дорожные короли в Новосибирске за 2022 год (лидирует «Стройсити»)

«Дорсиб Плюс» заключила договор на 59 млн рублей и компания сделает ремонт на четырех улицах. Отметим, что несколько лет назад эта фирма имела самый большой контракт на 8 млрд рублей. «СТС-Плюс» получила 42 млн рублей и займется она ремонтом трех улиц, пишет НГС.