Названы дорожные короли в Новосибирске за 2022 год (лидирует «Стройсити»)

Названы дорожные короли в Новосибирске за 2022 год (лидирует «Стройсити»)
Названы дорожные короли в Новосибирске за 2022 год (лидирует «Стройсити»)
Сегодня, 09:13ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске составили рейтинг дорожных королей в 2022 году

Составлен рейтинг подрядчиков, которые чинят дороги в Новосибирске – рассказываем, кому выделили больше всего денег.

В текущем году Новосибирск получил 2,4 млрд рублей, чтобы отремонтировать дороги. Сумма направлена на 31 автодорогу длиной 39 км.

Самый большой контракт на 162 млн рублей получила компания «Стройсити» - она отремонтирует четыре улицы. Компания «Дорстройфлот» получила 137,6 млн рублей на ремонт шести улиц. Подрядчик «Перлит-Строй» получил 112,6 млн рублей на ремонт пяти улиц.

«Дорсиб Плюс» заключила договор на 59 млн рублей и компания сделает ремонт на четырех улицах. Отметим, что несколько лет назад эта фирма имела самый большой контракт на 8 млрд рублей. «СТС-Плюс» получила 42 млн рублей и займется она ремонтом трех улиц, пишет НГС.

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