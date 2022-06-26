Как уехать из Новосибирска после Дня Города 26 июня 2022: метро, электрички, автобусы

День города будет проходить 26 июня в Новосибирске до позднего вечера, а люди приезжают посмотреть на мероприятия с отдаленных уголков города. Какие маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до ночи – в материале Atas.info.

Метро будет работать в городской праздник на час дольше – до 01:00, но с одним условием – с 22:00 до 23:40 станция «Речной вокзал» будет закрыта на вход и выход из-за того, что близко находится Михайловская набережная, где будут проходить основные мероприятия. Троллейбусы на День города в Новосибирске С остановки «Речной вокзал» с 23:00 можно будет уехать на троллейбусе №13 до остановки «Ул. Учительская». Также с этого времени можно сесть на троллейбусы №6 и №7 на остановке «Ул. Восход» и доехать до «Станиславского ж/м» и до «Затулинского ж/м». Какие автобусы будут ходить ночью на День города в Новосибирске 26 июня С «Речного вокзала» можно будет уехать на автобусах №8 до «Цветочного проезда», на №36 до «Микрорайона Щ», и №54 до «Ул. Твардовского». Остановка «Ст. Матвеевка» – в 23.20 прибудет автобус №54к, который довезет жителей до «СНТ «Кедр». Трамваи будут ходить ночью 26 июня на День города в Новосибирске С остановки «Ул. Зыряновская» можно будет доехать на трамвае №13 до остановки «Гусинобродское шоссе» и до остановки «Ул. Писарева». Как будут ходить электрички в Новосибирске на День города Жители Первомайского района, Академгородка и левобережья смогут добраться до своего дома после праздничной программы на электричке со станций «Речной вокзал», «Центр» и «Правая Обь». Электричка по маршруту «Новосибирск – Бердск» отправиться со станции «Новосибирск Главный» в 23:10 и приедет в Бердск в 00:11. Стоимость билета от Речного вокзала и центра до «Сеятели» составит 40 рублей, а до Бердска – 60 рублей. По маршруту «Новосибирск – Издревая» можно будет уехать в 23:20 со ст. «Новосибирск Главный» и в 00:11 уже приехать в Издревую. Стоимость до «Новогодней» или «Первомайской» составит 27 рублей. От главного вокзала до «Пригородного простора» электричка тронется в 23:23 и уже в 23:44 туда прибудет. Цена от «Правой Оби» до «Жилмассива» и «Пригородный простор» будет стоит 27 рублей.

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