Правительство НСО пока не планирует покупать отечественные авто для чиновников

Правительство НСО пока не планирует покупать отечественные авто для чиновников
Правительство НСО пока не планирует покупать отечественные авто для чиновников
Вчера, 13:07ТранспортФото: Алина Шефер
В правительстве Новосибирской области в обозримом будущем не будут покупать новые автомобили российского производства для пополнения служебного автопарка. Однако, если возникнет нехватка транспорта, ее будут восполнять за счет изделий отечественного автопрома

В управлении делами правительства Новосибирской области сообщили, что в 2022 и 2023 закупок отечественных автомобилей не планируется. Сейчас служебный автопарк для нужд чиновников только на четверть состоит из машин российского производства. Основные марки, представленные в гараже регионального правительства – Mersedes, Toyota и Nissan.

По мере износа и списания автотехники на замену будут приобретаться машины отечественной сборки, сообщает издание Сиб.фм со ссылкой на официальный ответ представителя управления делами.

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