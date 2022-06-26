Правительство НСО пока не планирует покупать отечественные авто для чиновников

В правительстве Новосибирской области в обозримом будущем не будут покупать новые автомобили российского производства для пополнения служебного автопарка. Однако, если возникнет нехватка транспорта, ее будут восполнять за счет изделий отечественного автопрома

В управлении делами правительства Новосибирской области сообщили, что в 2022 и 2023 закупок отечественных автомобилей не планируется. Сейчас служебный автопарк для нужд чиновников только на четверть состоит из машин российского производства. Основные марки, представленные в гараже регионального правительства – Mersedes, Toyota и Nissan. В Новосибирске посчитали, сколько «Лад» можно взять вместо авто чиновников По мере износа и списания автотехники на замену будут приобретаться машины отечественной сборки, сообщает издание Сиб.фм со ссылкой на официальный ответ представителя управления делами.

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