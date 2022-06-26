Правительство НСО пока не планирует покупать отечественные авто для чиновников

В управлении делами правительства Новосибирской области сообщили, что в 2022 и 2023 закупок отечественных автомобилей не планируется. Сейчас служебный автопарк для нужд чиновников только на четверть состоит из машин российского производства. Основные марки, представленные в гараже регионального правительства – Mersedes, Toyota и Nissan.
По мере износа и списания автотехники на замену будут приобретаться машины отечественной сборки, сообщает издание Сиб.фм со ссылкой на официальный ответ представителя управления делами.