Уехать в Елбань станет проще благодаря нацпроекту БКД

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, ремонт 3,5-километрового участка стоял в планах 2021 года, но в связи с образованием пучин из-за интенсивного движения большегрузного транспорта выполнение основных контрактов было приостановлено. Дорожники летом и осенью ликвидировали пучинообразование на общей площади 17 355 кв м. В следующем году планируется ремонт еще 1,5 км дороги – это улучшит доступ к живописным местам: река Елбань является притоком реки Берди – по этим рекам организуются туристические маршруты, сплавы. В основе названия лежит тюркское слово «елбан» – высокий гладкий мыс на берегу реки или озера.