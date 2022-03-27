Припаркованный автомобиль загородили мусорными баками в Новосибирске

Автомобиль был припаркован на участке, где складируют отходы. В комментариях под записью новосибирцы предположили, что коммунальщики хотели проучить водителя, который нарушил правила парковки и остановился в неположенном месте. Машина была полностью окружена пустыми контейнерами, а сам момент инцидента попал на видео.