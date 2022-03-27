Припаркованный автомобиль загородили мусорными баками в Новосибирске

Припаркованный автомобиль загородили мусорными баками в Новосибирске
Припаркованный автомобиль загородили мусорными баками в Новосибирске
Сегодня, 11:28ТранспортФото: АСТ-54
По мнению местных жителей, загородили машину контейнерами в целях урока водителю.

В Новосибирске припаркованную машину загородили мусорными баками. Как рассказали в группе «АСТ-54», все произошло 26 марта рядом с ЖК «Венеция».

Автомобиль был припаркован на участке, где складируют отходы. В комментариях под записью новосибирцы предположили, что коммунальщики хотели проучить водителя, который нарушил правила парковки и остановился в неположенном месте. Машина была полностью окружена пустыми контейнерами, а сам момент инцидента попал на видео.

Видео:АСТ-54

Как отметили жители Новосибирска, это не первый случай, когда водители оставляют в неположенном месте свое транспортное средства. Это мешает для проезда мусорной техники и другим автомобилистам.

2022Новосибирскмашина
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