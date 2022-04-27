Электросамокатчик выехал на магистраль под красный сигнал в Новосибирске

Молодой парень на электросамокате пытался пересечь Октябрьскую магистраль в Новосибирске на красный сигнал светофора и едва не попал под колеса автомобилей. Кадром с видеорегистратора поделились водители в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, нарушителя на самокате заметили вечером 25 или 26 апреля. В это время на Октябрьской магистрали самое оживленное движение.
Парень рискнул и помчался на электросамокате через дорогу под запрещающий сигнал светофора. Водителям даже пришлось резко затормозить и посигналить ему в след.
«Он сначала выехал на красный для пешеходов, доехал до середины дороги, а потом встал. Не определился, видимо, авто он или пешеход?», - написал автор поста.
Сибиряки в комментариях не остались равнодушными к этой ситуации. Вот как высказался один из пользователей сети: «Дебилизм и Отвага, простите за мой французский».