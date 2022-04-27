Приложение для обучения езды на самокатах разработали в Новосибирске

Приложение для обучения езды на самокатах разработали в Новосибирске
Приложение для обучения езды на самокатах разработали в Новосибирске
Сегодня, 20:33ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Власти решили учить жителей Новосибирска езде на самокатах при помощи разработанного приложения

В Заксобрании Новосибирской области решили научить самокатчиков цивилизованному вождению при помощи разработанного приложения.

«Буйное племя самокатчиков надо цивилизовать», – заявил первый вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панферов, уточнив, что водители этого вида транспорта постоянно сбивают людей и падают.

Бизнесмен и изобретатель предложил властям организовать бесплатную дистанционную школу для обучения езде на электросамокатах.

Приложение «Школа умного пользователя СИМ «Поехали» позволит обучить водителей самокатов грамотному и безопасному катанию. Сертификат об оконченном обучении даст скидки на прокат или даже на их покупку.

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