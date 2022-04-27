Приложение для обучения езды на самокатах разработали в Новосибирске

В Заксобрании Новосибирской области решили научить самокатчиков цивилизованному вождению при помощи разработанного приложения.
«Буйное племя самокатчиков надо цивилизовать», – заявил первый вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панферов, уточнив, что водители этого вида транспорта постоянно сбивают людей и падают.
Бизнесмен и изобретатель предложил властям организовать бесплатную дистанционную школу для обучения езде на электросамокатах.
Приложение «Школа умного пользователя СИМ «Поехали» позволит обучить водителей самокатов грамотному и безопасному катанию. Сертификат об оконченном обучении даст скидки на прокат или даже на их покупку.