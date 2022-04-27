Штрафы за безбилетный проезд в Новосибирске вырастут в 10 раз - решение горсовета

1000 рублей будет новый штраф за безбилетный проезд в транспорте Новосибирска. Совет депутатов города Новосибирска поддержал решение о 10-кратном повышении штрафов за безбилетный проезд в городском транспорте. Депутаты проголосовали за это решение на сессии 27 апреля 2022.

Совет депутатов города Новосибирска поддержал предложение мэрии увеличить штраф за проезд в городском транспорте: трамваях, автобусах, троллейбусах, маршрутках и метро со 100 до 1000 рублей. Штраф за препятствование работе сотрудников общественного транспорта решили увеличить с 500 до 1000 рублей. Размер штрафов в Новосибирске не менялся с 2007 года. «Предусмотренные статьи меры административного наказания были установлены в 2007 году и до настоящего времени не пересматривались. Существующие размеры административных штрафов не способствуют профилактике нарушений правил проезда и не обеспечивают развитие сферы транспортных услуг», — цитирует главу Департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева сайт НГС. Проект поддержал 41 депутат. Решение будет направлено в Законодательное собрание Новосибирской области. Решение связано с тем, что некоторые виды транспорта переводят на бескондукторную систему оплаты.

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