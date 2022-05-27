Urent оспорит штрафы арендаторов самокатов в Новосибирске, катающихся без прав

В Новосибирске несколько месяцев идет борьба с самокатчиками – власти начали эвакуировать электросамокаты с незаконных парковочных мест, но в итоге согласовали более 100 парковок. К слову, конфликт между чиновниками и кикшеринговой компании привел даже к драке – по словам властей, их избили представители Urent.