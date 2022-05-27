Urent оспорит штрафы арендаторов самокатов в Новосибирске, катающихся без прав

Urent оспорит штрафы арендаторов самокатов в Новосибирске, катающихся без прав
Urent оспорит штрафы арендаторов самокатов в Новосибирске, катающихся без прав
Сегодня, 09:37ТранспортФото: atas.info
Кикшеринговая компания Urent поможет арендаторам самокатов обжаловать штрафы ГИБДД за езду без прав по Новосибирску.

Urent решили бороться с Госавтоинспекцией, которая оштрафовывает самокатчиков без прав. Компания начнет оспаривать выписанные штрафы их клиентам.

В Новосибирске несколько месяцев идет борьба с самокатчиками – власти начали эвакуировать электросамокаты с незаконных парковочных мест, но в итоге согласовали более 100 парковок. К слову, конфликт между чиновниками и кикшеринговой компании привел даже к драке – по словам властей, их избили представители Urent.

Теперь с самокатчиками начали бороться с помощью штрафов ГИБДД, но компания будет помогать пользователям их обжаловать, пишет ТАСС.

Напомним, пользователей электросамокатов Urent начали останавливать и штрафовать на улицах Новосибирска за превышение мощности 250 Вт. Кикшеринговая компания заподозрила несправедливость – в ситуации разбирался Atas.info.

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