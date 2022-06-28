Автомобильные запчасти подорожают в сервисах до 25% в Новосибирске

Автотрейдер Дмитрий Артемов рассказал, что поставщикам теперь приходится закупать запчасти у посредников через параллельный импорт – это выходит намного дороже. При этом подорожал в мире и металл с пластиком, пишет АиФ-Новосибирск.
Atas.info позвонил автолюбителю Сергею Безверхому, который уже заметил в некоторых автосервисах подорожание.
«Вчера проезжал по Большевистской и заехал там рядом в автосервис, где мне поменяли ступицу, которая у меня постоянно ломается и приходится брать новую. Раньше выходило около 1000 рублей за это, а сейчас я потратил на всё около 2500 рублей», - сказал Сергей.
Он отметил, что многие водители уже смирились с возможным подорожанием, потому что все знают, что машину содержать в последние года стало и так дорого – хуже быть не может.