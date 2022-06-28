Автомобильные запчасти подорожают в сервисах до 25% в Новосибирске

«Вчера проезжал по Большевистской и заехал там рядом в автосервис, где мне поменяли ступицу, которая у меня постоянно ломается и приходится брать новую. Раньше выходило около 1000 рублей за это, а сейчас я потратил на всё около 2500 рублей», - сказал Сергей.