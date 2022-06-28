Mercedes-Benz и Jeep перестали поставлять в Новосибирск

В Новосибирск больше не будут поставлять автомобили марки Mercedes-Benz и Jeep из-за санкций в отношении России.

Менеджер по продажам официального дилера «СТС-автомобили» Павел Тимченко рассказал Om1.ru, что запрет экспорта предметов роскоши из США и Европы привел к тому, что теперь в Новосибирск не будут поставлять машины, которые дороже 50 тысяч евро – это около 2,8 млн рублей. «Поставок новых автомобилей некоторых производителей пока не предвидится. Речь о Mercedes-Benz, Jeep и Chrysler. При этом в дилерских центрах ещё есть некоторые запасы», - сказал он. По данным аналитического агентства «Автостат», в мае этого года продали 1500 новых премиальных автомобилей – это на 89% меньше, чем в 2021 году, а также на 45% меньше, чем в апреле 2022 года. Люди по прежнему хотят покупать такие автомобили, но цена на них стала космическая. Mercedes-Maybach S 680 вместо 28,4 млн рублей стал стоить в районе 48,9 млн рублей. Седан E-класса подорожал с 4,5 млн рублей до 5,8 млн рублей. Стоит отметить, что автолюбители из Новосибирска стали покупать машины необычным способом – они заказывают их из Арабских эмиратов. Так выходит даже дешевле, но опробовать новый автомобиль не получится, придется ждать доставки в РФ.

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