ТУАД разрывает контракт с «СоюзДорСтрой» - они не починили трассу под Новосибирском

Напомним, что новость о расторжении контракта с этой компанией появилась еще в начале июня. Компания «СоюзДорСтрой» фигурировала в уголовном деле бывшего начальника ТУАДа Михаила Чуманова – он вместе со знакомым чиновником заключили фиктивные договоры аренды автомобиля. Следователи тогда предполагали, что компания могла давать Чуманову взятку за помощь в получении тендеров и приемке работ по государственному контракту. Однако в ТУАД заявили, что расторжение контракта с компанией связано с тем, что «СоюзДорСтрой» не начал работы по реконструкции дороги, которую начали еще два года назад.