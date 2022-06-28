ТУАД разрывает контракт с «СоюзДорСтрой» - они не починили трассу под Новосибирском

ТУАД разрывает контракт с «СоюзДорСтрой» - они не починили трассу под Новосибирском
ТУАД разрывает контракт с «СоюзДорСтрой» - они не починили трассу под Новосибирском
Вчера, 12:12ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске ТУАД расторгает контракт с «СоюзДорСтрой»

Как указали в Территориальном управлении автомобильных дорог, подрядчик ООО "СоюзДорСтрой" сорвал реконструкцию примыкания дороги «Инская-Барышево» к Ленинск-Кузнецкой трассе.

Ремонт на автодороге «К-19р» ведется уже 2 года – с 2020. На сегодняшний день работы исполнены лишь на 56%. Окончание работ было назначено на 1 октября 2021 года.

На участке предполагалось снять старое дорожное полотно, произвести устройство основания, дорожной одежды, нанести разметку и установить дорожные знаки. После расторжения ТУАД скорректирует проект и объявит новые торги на окончание реконструкции.

Напомним, что новость о расторжении контракта с этой компанией появилась еще в начале июня. Компания «СоюзДорСтрой» фигурировала в уголовном деле бывшего начальника ТУАДа Михаила Чуманова – он вместе со знакомым чиновником заключили фиктивные договоры аренды автомобиля. Следователи тогда предполагали, что компания могла давать Чуманову взятку за помощь в получении тендеров и приемке работ по государственному контракту. Однако в ТУАД заявили, что расторжение контракта с компанией связано с тем, что «СоюзДорСтрой» не начал работы по реконструкции дороги, которую начали еще два года назад.

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