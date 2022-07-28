Автомобиль с водителем перевернулся на трассе под Новосибирском

На трассе в Новосибирской области перевернулся автомобиль

В четверг, 28 июля в Новосибирской области произошло ДТП, в котором перевернуло машину с водителем. О происшествии рассказали Atas.info очевидцы, в том числе, опубликовав пост в соцсетях.

По словам свидетелей аварии, все произошло в дневное время на трассе рядом с Искитимом. Мимо проезжающие автомобилисты заметили, что машина лежит на крыше. Однако по каким причинам произошел инцидент – не ясно. «Ехал мимо, лежала машина всмятку перевернутая, рядом еще тачки стояли, но кто и во что врезался не понял. Гаишники приехали оформлять», рассказал Atas.info очевидец происшествия. О пострадавших не сообщается. На момент написания новости в ГИБДД информацию не подтвердили. Судя по фотографиям, на месте уже работает экипаж ДПС. Напомним, этой ночью грузовик насмерть переехал пешехода в Новосибирске. На водителя возбуждено уголовное дело. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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