Автомобиль с водителем перевернулся на трассе под Новосибирском

Автомобиль с водителем перевернулся на трассе под Новосибирском
Автомобиль с водителем перевернулся на трассе под Новосибирском
28 июля, 16:54ТранспортФото: очевидцев, АСТ-54

На трассе в Новосибирской области перевернулся автомобиль

В четверг, 28 июля в Новосибирской области произошло ДТП, в котором перевернуло машину с водителем. О происшествии рассказали Atas.info очевидцы, в том числе, опубликовав пост в соцсетях.

По словам свидетелей аварии, все произошло в дневное время на трассе рядом с Искитимом. Мимо проезжающие автомобилисты заметили, что машина лежит на крыше. Однако по каким причинам произошел инцидент – не ясно.

«Ехал мимо, лежала машина всмятку перевернутая, рядом еще тачки стояли, но кто и во что врезался не понял. Гаишники приехали оформлять»,

рассказал Atas.info очевидец происшествия.

О пострадавших не сообщается. На момент написания новости в ГИБДД информацию не подтвердили. Судя по фотографиям, на месте уже работает экипаж ДПС.

Напомним, этой ночью грузовик насмерть переехал пешехода в Новосибирске. На водителя возбуждено уголовное дело. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Материалы по теме:
2022ДТПпоследние новостипроисшествиясегодняНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы