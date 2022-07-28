Грузовик насмерть переехал пешехода ночью в Новосибирске

Грузовик насмерть переехал пешехода ночью в Новосибирске
Грузовик насмерть переехал пешехода ночью в Новосибирске
28 июля, 09:22ТранспортФото: ГИБДД Новосибирска

Пешеход умер после ДТП с грузовиком в Новосибирске

Мужчина умер в больнице после наезда МАЗа на улице Есенина в Новосибирске в среду, 27 июля. Об этом заявили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, все произошло около десяти часов вечера в Дзержинском районе. Водитель 1990 года рождения ехал за рулем автомобиля МАЗ с прицепом по улице Есенина. У дома № 51 он сбил пешехода, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Личность пострадавшего мужчины не установили, но на вид ему было около 40-50 лет. Его срочно доставили в больницу с различными травмами. Там новосибирец скончался.

На водителя возбуждено уголовное дело. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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