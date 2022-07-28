Грузовик насмерть переехал пешехода ночью в Новосибирске

Пешеход умер после ДТП с грузовиком в Новосибирске

Мужчина умер в больнице после наезда МАЗа на улице Есенина в Новосибирске в среду, 27 июля. Об этом заявили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, все произошло около десяти часов вечера в Дзержинском районе. Водитель 1990 года рождения ехал за рулем автомобиля МАЗ с прицепом по улице Есенина. У дома № 51 он сбил пешехода, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Личность пострадавшего мужчины не установили, но на вид ему было около 40-50 лет. Его срочно доставили в больницу с различными травмами. Там новосибирец скончался. На водителя возбуждено уголовное дело. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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