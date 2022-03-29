Фото троллейбуса из Новосибирска стало сюжетом украинской пропаганды

Троллейбус из Новосибирска стал сюжетом украинской пропаганды. Такая информация появилась в Телеграм-канале Сугроб.инфо.
«Пока Россия продолжает спецоперацию на Украине, противник отвечает информационными выпадами. Многие украинские фото и видео уже разоблачены как фейки, но снимок из Новосибирска абсолютно реален», - написано в сообщении.
На фото изображен общественный транспорт, в двери которого нет стекла – там стоит картон. Многие интернет-пользователи иронизируют, почему в Новосибирске продолжает работать троллейбус в плохом состоянии.
После того, как фотография набрала миллион просмотров, троллейбус в столице Сибири все же починили. Картон в двери заменили на стекло. В комментариях под новостью иронизируют, что программа обновления городских троллейбусов, которые износились до 100%, стала еще более актуальной.
Отметим, что это не единственный случай, когда Новосибирск становился жертвой украинской пропаганды. Снимок сибирячки с автоматом в руках, сделанный в 2020 году, стал популярен в сети благодаря иностранным блогерам. Девушка с игрушечным автоматом в руках ехала в новосибирском автобусе на фотосессию. Фото мгновенно разлетелось по всем пабликам.