Самолеты перестали летать из Новосибирска в Дубай

Самолеты перестали летать из Новосибирска в Дубай
Самолеты перестали летать из Новосибирска в Дубай
Сегодня, 19:02ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Рейсы из Новосибирска в Дубай станут недоступны с 1 мая 2022 года из-за досрочного прекращения летной программы.

Авиакомпания Flydubai с 1 мая перестанет перевозить людей из Новосибирска в Дубай из-за досрочного завершения программы – туристов будут возвращать только до Москвы. Об этом сообщает НГС.

Программа была рассчитана до 15 мая, но завершилась она досрочно, а причины неизвестны. Специалисты связывают произошедшее с недавней поломкой самолёта Flydubai в аэропорту Толмачево – для ремонта двигателя пришлось доставлять специалиста из Объединенных Арабских Эмиратов.

Различные представители туристических агентств обратились к министру транспорта РФ, руководителям Росавиации и Ростуризма, а также к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой о выдаче разрешения на перевозку туристов по маршруту Дубай – Новосибирск – Дубай.

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