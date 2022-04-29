Самолеты перестали летать из Новосибирска в Дубай

Программа была рассчитана до 15 мая, но завершилась она досрочно, а причины неизвестны. Специалисты связывают произошедшее с недавней поломкой самолёта Flydubai в аэропорту Толмачево – для ремонта двигателя пришлось доставлять специалиста из Объединенных Арабских Эмиратов.