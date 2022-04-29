Самолеты перестали летать из Новосибирска в Дубай

Авиакомпания Flydubai с 1 мая перестанет перевозить людей из Новосибирска в Дубай из-за досрочного завершения программы – туристов будут возвращать только до Москвы. Об этом сообщает НГС.
Программа была рассчитана до 15 мая, но завершилась она досрочно, а причины неизвестны. Специалисты связывают произошедшее с недавней поломкой самолёта Flydubai в аэропорту Толмачево – для ремонта двигателя пришлось доставлять специалиста из Объединенных Арабских Эмиратов.
Различные представители туристических агентств обратились к министру транспорта РФ, руководителям Росавиации и Ростуризма, а также к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой о выдаче разрешения на перевозку туристов по маршруту Дубай – Новосибирск – Дубай.