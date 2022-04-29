Улицу Николая Островского закроют в Новосибирске на все лето

Проезд по улице закроют с 15 мая по 30 сентября. Перекрытие проезжей части связано с проведением капремонта тепловой сети, о чем сообщают в мэрии Новосибирска.

В Новосибирске улицу Николая Островского перекроют на все лето. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии города. Уточняется, что движение автомобилей по улице Николая Островского ограничат с 15 мая до 30 сентября. Так, с 15 мая по 15 июня будет временно прекращено движение транспорта по улице Николая Островского на участке от дома № 144Б до пересечения с улицей Селезнева. С 17 июня по 7 июля движение будет ограничено на улице Островского на участке между домами № 144Б и № 152 путем сужения проезжей части на четыре метра. С 8 июля по 30 сентября будет временно прекращено движение транспорта по улице Николая Островского на участке от пересечения с ул. Селезнева до дома № 166. Напомним, также в Новосибирске на Радоницу начнут бесплатно возить на кладбище. Маршрут будет запланирован на три новосибирских кладбища в родительский день: «Гусинобродское», «Заельцовское» и «Клещихинское». Микроавтобусы начнут курсировать с 8:00 до 17:00 часов 3 мая.

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