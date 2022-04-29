В Новосибирске первые теплоходы по Оби начнут ходить с 29 апреля

Навигация по Оби в Новосибирске начнется раньше на два дня, о чем проинформировали в "Речфлоте". Уже сегодня, 29 апреля, состоится прогулочная экскурсия по Оби.

Из-за благоприятной погоды в Новосибирске раньше времени запустят теплоходы. Как рассказали в «Речфлоте», навигация состоится 29 апреля, хотя изначальный запуск планировался на 1 мая. «Мы решили отправить наши теплоходы в водные просторы с пятницы, 29 апреля, чтобы не пропустить ни одного теплого дня (по прогнозам, в пятницу и субботу воздух прогреется до 25 градусов). А в воскресенье, конечно, праздник — открытие в 14:00 и в 20:00 с насыщенной программой и призами», — опубликовали на сайте «Речфлота». Так, 29 апреля четыре рейса отправятся до острова Кораблик: в 13:30, 15:00, 16:30, 18:00. Также в 19:30 состоится прогулка-экскурсия «История города N», а в 21:00 начнется программа «Романтический вечер на Оби». По расписанию теплоходы будут постоянно совершать три оборотных рейса в день. Прокатиться можно в будние дни – с понедельника по пятницу. Цена обычного прогулочного проезда от Краснообска до Речного вокзала — 90 рублей, детский (от 5 до 10 лет) — 45 рублей. От Северо-Чемского до Речного вокзала 50 рублей — взрослый, 25 рублей — детский. Также действуют льготы на проезд (от 50 до 100%, в зависимости от категории). Для пенсионеров скидка 50%, бесплатный проезд — для инвалидов, участников войн, детей-сирот. Детям до 5 лет – бесплатно. Теплоход до конечной остановки будет идти 3 часа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter