Невезучий угонщик под Новосибирском на двух машинах врезался в «Жигули» и снес забор

Невезучий угонщик под Новосибирском на двух машинах врезался в «Жигули» и снес забор
Невезучий угонщик под Новосибирском на двух машинах врезался в «Жигули» и снес забор
Вчера, 13:14ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

Пьяный 23-летний рабочий под Новосибирском неудачно угнал машины начальника

В Мошковском районе Новосибирской области в поселке Стационно-Ояшинский 26 июля произошел необычный инцидент – горе-угонщик не смог до конца завершить дело, врезавшись в забор. Информацию предоставили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, пьяный 23-летний рабочий решил угнать у своего начальника грузовик и «НИВУ». Однако на первом автомобиле он врезался в «ЖИГУЛИ» своего хозяина, а на втором поехал в магазин за выпивкой, но неудачно припарковался в металлические ворота.

Теперь на молодого человека возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По этой статье ему грозит срок до 5 лет.

Напомним, пьяный водитель разбился, врезавшись в столб на машине в Новосибирске. Водитель 42 лет не справился с управлением Toyota Gaia и врезался в световую опору.

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