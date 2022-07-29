Пьяный водитель разбился, врезавшись в столб на машине в Новосибирске

Пьяный водитель разбился, врезавшись в столб на машине в Новосибирске
Пьяный водитель разбился, врезавшись в столб на машине в Новосибирске
Вчера, 11:52ТранспортФото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске водитель на автомобиле Toyota врезался в столб

Вечером в четверг, 28 июля в Советском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал автомобилист. Информацию подтвердили Atas.info в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась на улице Софийская. Водитель 42 лет не справился с управлением Toyota Gaia и врезался в световую опору.

«В результате ДТП пострадал водитель - мужчина 1980 года рождения, который с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение»,

передают в ГИБДД по региону.

Кроме того, в ведомстве добавили, что водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Однако освидетельствования на месте не проводили.

Напомним, ранее Mercedes-Benz GL-Class перевернулся на крышу напротив Нарымского сквера в Железнодорожном районе Новосибирска. В ГИБДД уточнили, что участники аварии отказались ее оформлять, пострадавших нет.

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