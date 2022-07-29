Пьяный водитель разбился, врезавшись в столб на машине в Новосибирске

По данным Госавтоинспекции, авария случилась на улице Софийская. Водитель 42 лет не справился с управлением Toyota Gaia и врезался в световую опору.
«В результате ДТП пострадал водитель - мужчина 1980 года рождения, который с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение»,
передают в ГИБДД по региону.
Кроме того, в ведомстве добавили, что водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Однако освидетельствования на месте не проводили.
Напомним, ранее Mercedes-Benz GL-Class перевернулся на крышу напротив Нарымского сквера в Железнодорожном районе Новосибирска. В ГИБДД уточнили, что участники аварии отказались ее оформлять, пострадавших нет.