14-летняя школьница в Новосибирске врезалась на квадроцикле в гараж

14-летняя школьница в Новосибирске врезалась на квадроцикле в гараж
14-летняя школьница в Новосибирске врезалась на квадроцикле в гараж
Сегодня, 22:02ТранспортФото: ГИБДД Новосибирска
Серьезная авария произошла в субботу, 30 апреля в Новосибирске. В Калининском районе школьница врезалась в металлический гараж. Она получила сотрясение головного мозга и ушибы.

В Новосибирске школьница влетела на квадроцикле в гараж. Об этом передают в ГИБДД по региону.

ДТП произошло в микрорайоне Пашино. Днем 30 апреля, 14-летняя девочка врезалась в гараж. Она получила многочисленные ушибы.

«30 апреля в 14:50 на территории Калининского района водитель (девочка 2008 года рождения), управляя квадроциклом «Ирбис-250», двигался по внутридворовой территории дома на улице Новоуральская, 29. Не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие (металлический гараж)»,

сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу. Предварительно у нее диагностировали подозрение на сотрясение головного мозга. Выясняются подробности произошедшего.

Напомним, также ночью 30 апреля, в Новосибирске погиб мужчина, врезавшись в гараж на мотоцикле Kawasaki. Как рассказали в ГИБДД Новосибирска, ранее мужчина был лишен прав.

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