14-летняя школьница в Новосибирске врезалась на квадроцикле в гараж

В Новосибирске школьница влетела на квадроцикле в гараж. Об этом передают в ГИБДД по региону.
ДТП произошло в микрорайоне Пашино. Днем 30 апреля, 14-летняя девочка врезалась в гараж. Она получила многочисленные ушибы.
«30 апреля в 14:50 на территории Калининского района водитель (девочка 2008 года рождения), управляя квадроциклом «Ирбис-250», двигался по внутридворовой территории дома на улице Новоуральская, 29. Не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие (металлический гараж)»,
сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу. Предварительно у нее диагностировали подозрение на сотрясение головного мозга. Выясняются подробности произошедшего.