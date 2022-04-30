В Новосибирске 15-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП двух машин

В Новосибирске 15-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП двух машин
В Новосибирске 15-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП двух машин
Сегодня, 22:20ТранспортФото: ГИБДД Новосибирска
Авария произошла в субботу, 30 апреля в Кировском районе. После столкновения два человека доставлены в больницу - водитель и несовершеннолетняя пассажирка.

15-летняя школьница после столкновения двух автомобилей попала в реанимацию. Об этом передают в Госавтоинспекции по региону.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что авария произошла 30 апреля в 15:30 в Кировском районе. На улице Ватутина ехал водитель автомобиля марки «Тойота Креста». У дома №127к. 1 по улице Тульская он врезался в машину марки «Субару Легаси», которая ехала по встречному направлению. После столкновения «Тойота Креста» въехала в припаркованные автомобили «Хонда ЦРВ» и «Тойота Калдина».

В результате аварии пострадала пассажирка «Тойоты Креста» 2007 года рождения. С тяжелыми травмами она попала в реанимационное отделение. Помимо этого, в медицинское учреждение был доставлен молодой водитель машины «Субару» 2001 года рождения.

Напомним, также в субботу, 20 апреля 14-летняя школьница в Новосибирске врезалась на квадроцикле в гараж. Серьезная авария произошла в субботу, 30 апреля в Новосибирске. В Калининском районе школьница врезалась в металлический гараж. Она получила сотрясение головного мозга и ушибы.

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