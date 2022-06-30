Водители из Новосибирска высказались о повышении ОСАГО

Водители из Новосибирска высказались о повышении ОСАГО
Водители из Новосибирска высказались о повышении ОСАГО
Вчера, 17:45ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Совсем недавно Центробанк России сообщил о планах расширить базовый тариф ОСАГО на 26%, что и вызвало бурную реакцию водителей из Новосибирска – «цены растут, а дороги не улучшаются».

Водитель спортивного автомобиля Infinity Сергей Безверхий из Бердска рассказал Atas.info, что уже ожидал повышения цен – бензин дорожает, все дорожает, но жаль, что дорог получше не видно в Новосибирске.

По его мнению, ОСАГО вырастет в стоимости для владельцев всех автомобилей, но некоторых он коснется очень сильно – в основном водителей Subaru, которые ездят очень быстро, но сами они не дорогие и уже старые.

Водитель Андрей Бортницкий и вовсе заявил, что даже не страхует свой автомобиль, потому что это дорого и не сильно ему нужно.

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