Маршрутки №38 и №15 изменили пути следования по Новосибирску с 1 апреля

В Новосибирске маршрутки №38 и №15 изменят движение с 1 апреля. Об этом информируют в мэрии. Известно, что из их маршрута исключили сразу несколько улиц:
Помимо этого, маршрутка №38 изменила название на «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Магазин «Золотая Нива», вместо «Вокзал «Новосибирск-Главный – Биатлонный комплекс».
Маршрутное такси №15 будет ездить по прежней схеме «Вокзал «Новосибирск-Главный» - Микрорайон «Стрижи». В мэрии добавили, что такие изменения маршрутов ввели для улучшения транспортного обслуживания.