Маршрутки №38 и №15 изменили пути следования по Новосибирску с 1 апреля

Маршрутки №38 и №15 изменили пути следования по Новосибирску с 1 апреля
Маршрутки №38 и №15 изменили пути следования по Новосибирску с 1 апреля
Сегодня, 09:13ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Из маршрута исключили сразу несколько улиц города.

В Новосибирске маршрутки №38 и №15 изменят движение с 1 апреля. Об этом информируют в мэрии. Известно, что из их маршрута исключили сразу несколько улиц:

  • Бориса Богаткова, Есенина, Волочаевская, Техническая, Коминтерна, Докучаева, Биатлонная на участке от остановки «Магазин «Золотая Нива» до остановки «Биатлонный комплекс».
  • В путь следования добавили улицу Кошурникова – в прямом и обратном направлении.

Помимо этого, маршрутка №38 изменила название на «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Магазин «Золотая Нива», вместо «Вокзал «Новосибирск-Главный – Биатлонный комплекс».

Маршрутное такси №15 будет ездить по прежней схеме «Вокзал «Новосибирск-Главный» - Микрорайон «Стрижи». В мэрии добавили, что такие изменения маршрутов ввели для улучшения транспортного обслуживания.

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