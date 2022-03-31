Речной трамвай по Оби готовят к запуску в Новосибирске

Отмечено, что речной трамвай будет делать остановку на Северо-Чемской. Цены на билеты пока не озвучены, однако в прошлом году полный стоил 90 рублей, детский - 45 рублей. От Северо-Чемского до Речного вокзала - 50 рублей и 25 на несовершеннолетних от 5 до 10 лет.