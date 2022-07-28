Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском
Сюжет
Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском
30 июля, 13:09
15 ударов ножом нанес мигрант 17-летней девушке.
Страшная трагедия потрясла новосибирцев: мигрант убил 17 летнюю девушку.
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