Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском

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Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском
30 июля, 13:09

15 ударов ножом нанес мигрант 17-летней девушке.

Страшная трагедия потрясла новосибирцев: мигрант убил 17 летнюю девушку.

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