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1 ноября
Жители Новосибирской области боятся вышедшего из тюрьмы педофила и убийцу
В Новосибирской области на свободу вышел педофил: теперь местные жители рассказывают, что его страшно боятся.
1 ноября, 10:43
В Новосибирской области скончался виновник ДТП, в котором погибла семья
1 ноября, 09:10
Пенсионер разбился в ДТП с припаркованным КамАЗом в Новосибирской области
В Новосибирской области произошло ДТП с погибшим пожилым человеком, подробности дали в ГАИ.
1 ноября, 01:39
31 октября
В Новосибирской области пожилой женщине поездом отрезало ноги
Пенсионерка пострадала под поездом в Новосибирской области, о чем проинформировала транспортная полиция.
31 октября, 05:15
В Новосибирске пенсионерка перебегала дорогу и попала на тот свет
В Новосибирске произошла авария с погибшим пешеходом, о чем сообщили в ГАИ.
31 октября, 03:53
30 октября
Собака прокусила ногу ребенку в Новосибирской области — школьнику дали деньги
В Новосибирской области ребенку выплатили компенсацию за укус собаки, подробности дали в прокуратуре.
30 октября, 07:09
«Травма на всю жизнь»: что говорят новосибирцы о гибели беременной матери в ДТП
30 октября, 06:54
19-летний водитель погиб в ДТП с фурой в Новосибирской области
Серьезное ДТП, где погиб молодой водитель, произошло в Новосибирской области, о чем проинформировали в ГАИ.
30 октября, 01:11
29 октября
Бастрыкин потребовал возбудить дело после гибели беременной в ДТП в Новосибирске
В Новосибирске поручено возбудить дело после смертельного ДТП с троллейбусом, сообщает СКР.
29 октября, 12:11
28 октября
В Новосибирске беременная женщина спасла ребенка при ДТП ценой своей жизни
28 октября, 10:51
«Ребенок осиротел!»: что известно о смертельном ДТП с троллейбусом в Новосибирске
28 октября, 04:40
Вскрылись подробности смертельного ДТП с новосибирским троллейбусом
Жительница Новосибирска погибла под колесами троллейбуса: в Госавтоинспекции назвали подробности.
28 октября, 03:38
Троллейбус насмерть сбил пешехода в Новосибирске
В Новосибирске произошло ДТП с участием троллейбуса: о погибшем пешеходе сообщают очевидцы в соцсетях.
28 октября, 03:08
В Новосибирской области пройдет новый суд по делу Наташи Матюхиной
В Новосибирской области продолжают разбираться в деле убитой Наташи Матюхиной 14 лет назад: 28 октября пройдет очередной суд.
28 октября, 02:46
Пешеход погиб под колесами иномарки в Новосибирске
В Новосибирске от удара машины погиб горожанин, о чем рассказали в ГАИ.
28 октября, 01:56
24 октября
Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском
В Новосибирской области мужчина погиб в лобовом столкновении, подробности дали в ГАИ.
24 октября, 06:41
23 октября
Пенсионер на ВАЗе перевернулся и погиб в Новосибирской области
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП с пенсионером, подробности дали в ГАИ.
23 октября, 11:07
22 октября
В Новосибирске стартовал суд по факту гибели младенца
В Новосибирске прошло заседание по делу мужчины, который обвиняется в убийстве младенца, подробности дал судебный департамент.
22 октября, 09:04
Житель Новосибирска избил товарища и оставил его погибать в кустах
В Новосибирске под суд пойдет мужчина, который по неосторожности мог способствовать гибели своего товарища, сообщили в прокуратуре.
22 октября, 06:56
Стендап-комик Виктория Складчикова в крематории Новосибирска — что случилось
22 октября, 05:04

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