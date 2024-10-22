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4 мост

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Октябрь
ГК «ВИС» опровергла рост финансирования четвертого моста в Новосибирске
22 октября, 03:57
Сентябрь
Группа ВИС: денег на строительство 4 моста в Новосибирске нет
27 сентября, 04:08
Суд оценил срыв строительства 4 моста в Новосибирске — сколько заплатит ГК «ВИС»
23 сентября, 06:13
Август
Четвертый мост в Новосибирске будут строить до конца 2025 года
20 августа, 04:25
Июль
Разорвать концессию на строительство 4 моста предлагают новосибирские депутаты
11 июля, 06:45
«ВИС» сообщила о незапланированных тратах на стройку четвертого моста в Новосибирске
Концессионер вынужден вкладывать собственные деньги, чтобы стройка окончательно не остановилась, сообщили в пресс-службе компании.
8 июля, 05:32
Проезд по 4 мосту в Новосибирске могут открыть до конца 2024: деньги брать не будут
2 июля, 09:26
Июнь
Строители 4 моста в Новосибирске не имеют необходимых заключений Главгосэкспертизы
29 июня, 05:54
«В 2025 году не будет» — в Новосибирске депутаты оценили стройку четвертого моста
28 июня, 10:30
Заявление «ВИС» о возможности достройки 4 моста в Новосибирске проверит прокуратура
26 июня, 10:11
Минтранс Новосибирской области взыскал 300 тысяч неустойки со строителей 4 моста
7 июня, 10:35
ГК «ВИС» назвала тупиковой ситуацию со сдачей четвертого моста в Новосибирске
7 июня, 06:53
Май
«Не будет моста в 2025»: Группа «ВИС» не пришла с отчетом в горсовет Новосибирска
29 мая, 07:48
Группа «ВИС» высказалась о продлении строительства четвертого моста в Новосибирске
Концессионер не высказывает претензий к региональному правительству и сообщает, что продление сроков было согласованным решением.
13 мая, 09:19
В Новосибирске объявлено о новых сроках сдачи четвертого моста
13 мая, 08:43
Апрель
Один из двух тоннельных путепроводов четвертого моста готов на 83%
Помимо самого моста, в проект входят две развязки, эстакады и два тоннеля.
10 апреля, 09:40
Март
Правосибирск и Левосибирск: разделить Новосибирск на две части предложили в горсовете
28 марта, 06:01
Группу ВИС обвинили в заторах на мостах Новосибирска
27 марта, 11:00
Февраль
Завершают последний из трех автомобильных съездов четвертого моста — фото
Специалисты построили подпорные стены, гидроизоляцию бетонных поверхностей, установили парапеты.
27 февраля, 11:41
В Новосибирске продлили ограничения движения на площади Будагова
Из-за срывов сроков строительства четвертого моста через Обь на площади Будагова продлили ограничения на движение транспорта, которые должны были быть сняты 15 февраля
8 февраля, 06:18

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