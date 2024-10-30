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Анна Терешкова

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Октябрь
Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова предложила русифицировать Хэллоуин
30 октября, 01:51
Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова может возглавить филармонию
Стало известно, кто может возглавить Новосибирскую филармонию, о чем сообщают источники.
26 октября, 04:16
Сентябрь
Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова ответила на обвинения во вражеской пропаганде
Экс-вице мэр Новосибирска опубликовала пост в своем телеграм-канале, в котором некоторые особо бдительные граждане усмотрели признаки украинской пропаганды.
23 сентября, 06:20
Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась об Александре Маслякове
Памятным словом почтила ведущего Александра Маслякова бывшая новосибирская чиновница Анна Терешкова, о чем сообщила в своих социальных сетях.
9 сентября, 05:48
Август
Экс-вице мэр Анна Терешкова рассказала, куда уехала из Новосибирска
26 августа, 10:05
Анна Терешкова обсудила с генералом Минобороны будущее Новосибирска
2 августа, 12:52
Июль
Терешкова заявила, что ее слова про пешеходную улицу Ленина Новосибирска исказили
Решение о присвоении улице Ленина пешеходного статуса еще не принято, заявила бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
14 июля, 07:25
Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова показала фото с двойняшками в их день рождения
Анна Терешкова 12 июля поздравила своих дочек с праздником — днем рождения, о чем она написала в соцсетях.
12 июля, 01:45
За пешеходную улицу Ленина проголосовали эксперты в Новосибирске
Члены общественного экспертного совета Новосибирска проголосовали за превращение улицы Ленина в пешеходной, сообщила в соцсетях бывшая вице-мэр Анна Терешкова.
10 июля, 13:30
Экс-вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову швырнули в бессейн
Бывшая чиновница рассказала, как отмечала праздник Ивана Купала, в своем телеграм-канале.
7 июля, 13:14
Июнь
Тайну имен котят манулов приоткрыли в новосибирском зоопарке
18 июня, 06:37
О желании заняться «новыми проектами» сообщила экс-заммэра Новосибирска Терешкова
Бывшая вице-мэр Новосибирска заявила о намерении заняться «новыми проектами», следует из ее сообщения в телеграм-канале.
14 июня, 05:29
Май
Детеныша манула назвали в честь бывшего вице-мэра Новосибирска
Бывшая вице-мэр Новосибирска рассказала, что одного из маленьких манулов в зоопарке столицы Сибири назвали в ее честь, следует из сообщения в телеграм-канале Анны Терешковой.
29 мая, 12:21
Стало известно, чем займется вице-мэр Новосибирска Терешкова после увольнения
Свой пост оставила заместитель мэра Анна Терешкова, что стало неожиданной новостью для новосибирцев: она поделилась, чем будет заниматься после увольнения.
24 мая, 02:11
Вице-мэра Анну Терешкову уволил новый мэр Новосибирска
Чиновницу Анну Терешкову официально уволили из мэрии Новосибирска, о чем сообщил глава департамента информационной политики Михаил Столяров.
16 мая, 11:41
Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска
13 мая, 14:36
В защиту леса и за отставку вице-мэра Терешковой собирают подписи в Новосибирске
13 мая, 08:55
Вероятность отставки вице-мэра Терешковой оценил политолог из Новосибирска
7 мая, 05:01
Апрель
Новосибирцам назвали срок запуска фонтана «Мишка» в Первомайском сквере
В Первомайском сквере Новосибирска запустят фонтан «Мишка». Это обещают сделать уже в конце месяца. Правда, сам сквер пока не готов к принятию гостей.
16 апреля, 02:25
Вице-мэр Терешкова ответила раскритиковавшему Новосибирск Артемию Лебедеву
8 апреля, 14:57

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