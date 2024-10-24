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Астрономия

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Октябрь
Мощная вспышка на Солнце — ожидать ли очередной магнитной бури
В четверг, 24 октября, в 10:57 по новосибирскому времени на восточном крае солнечного диска произошла еще одна сильная вспышка Х уровня, сообщают ученые.
24 октября, 08:29
Суперлуние 17 октября 2024 года: когда и где увидеть редкое астрономическое явление
17 октября, 03:43
Редчайшую комету Цзыцзиньшань-ATLAS запечатлел новосибирский астрофотограф
14 октября, 01:50
Яркую комету Atlas смогут увидеть новосибирцы в небе вечером 13 октября
Наиболее заметным небесное тело будет в районе 20 часов, рассказал астрофотограф Алексей Поляков.
13 октября, 08:04
Единственный шанс увидеть редкую комету Цзыцзиньшань-ATLAS — как и где наблюдать
11 октября, 05:56
Видео. Небо окрасилось в розовый: ярчайшее полярное сияние сняли над Новосибирском
8 октября, 01:20
Сентябрь
День осеннего равноденствия 2024: когда дни станут короче
21 сентября, 06:47
Август
Суперлуние «Голубой Луны» увидят новосибирцы в ночь на 20 августа
18 августа, 06:27
Июль
Редкая комета Ольберса пронесется спустя 68 лет: как и где ее увидеть
20 июля, 08:20
Март
Новосибирцы увидят в небе Луну Червя — все о первом весеннем полнолунии
25 марта наступит первое полнолуние весны. Взошедший в небе спутник Земли иначе называют Луной Червя. При этом она займет высшее положение над горизонтом.
21 марта, 10:27
День весеннего равноденствия: когда наступит астрономическая весна 2024
В равноденствие день становится длиннее, а ночь короче. Рассказываем, когда встречать праздник в 2024 году.
19 марта, 07:26
Когда наступит весна — новосибирский астроном назвал дату равноденствия
12 марта, 06:29
Луна с Юпитером встретятся в небе над Новосибирском
Через несколько дней в небе над Новосибирском можно будет наблюдать сближение Луны и Юпитера.
10 марта, 10:33
Кармическое новолуние 10 марта — что это такое и как повлияет на россиян
7 марта, 07:23
Январь
Волчья Луна поднимется над Новосибирском 26 января
В конце января жители Новосибирска увидят первое полнолуние наступившего 2024 года. Оно носит весьма необычное название — Волчья Луна.
26 января, 01:30
«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°C
20 января, 07:06
Декабрь 2023
Новосибирцы увидят в небе Холодную Луну
27 декабря жители Новосибирской области смогут увидеть уникальное астрономическое явление — Холодную Луну. При этом оно продлится весьма продолжительное время и будет очень красивым.
20 декабря 2023, 07:52
Самый короткий день в году: когда новосибирцам ждать зимнего солнцестояния
В декабре произойдет одно из главных астрономических событий — зимнее солнцестояние. Оно ознаменует собой начало астрономической зимы.
18 декабря 2023, 07:13
Астроном Кашин: магнитные бури не грозят Новосибирской области
Вечером 14 декабря на Солнце произошла сильнейшая вспышка за последние шесть лет. Рекордные показатели были зафиксированы в 20.00 по московскому времени.
15 декабря 2023, 08:00
Ноябрь 2023
22 ноября 2023 новосибирцы увидят Альфа-Моноцеротиды — как правильно наблюдать?
Ноябрь оказался весьма богат на метеорные потоки. Одним из них является Альфа-Моноцеротиды. О том, когда стоит загадать желание, рассказал главный сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
19 ноября 2023, 02:44

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