Бердск останется без котельной: подрядчика строительства задержали в Москве

В Москве задержали одного из руководителей ООО «КапСтройГрупп» Дениса Орешкова. На фоне этого в Бердске проваливается проект строительства котельной «Восточная», на который было выделено более 100 млн рублей. Он так и не был звершен.