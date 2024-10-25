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Бердск

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Октябрь
В Новосибирске медведя ликвидировали за торговым центром— правда или фейк
В социальных сетях и личных сообщениях жители начали пересылать друг другу информацию о ликвидации медведя в Новосибирске. Редакция Atas.Info узнала, правда ли это произошло на территории областного центра.
25 октября, 12:04
Бердск останется без котельной: подрядчика строительства задержали в Москве
В Москве задержали одного из руководителей ООО «КапСтройГрупп» Дениса Орешкова. На фоне этого в Бердске проваливается проект строительства котельной «Восточная», на который было выделено более 100 млн рублей. Он так и не был звершен.
7 октября, 11:47
Сентябрь
Травмированная жительница Бердска добилась выплат от банка за скользкий пол
Банк и травмированная женщина пришли к соглашению в зале суда, сообщили в региональном судебном департаменте.
23 сентября, 10:36
Новосибирского депутата арестовали — в чем его подозревают
Народный избранник из Новосибирской области арестован за возможное хищение миллионов, сообщили в судебном департаменте.
12 сентября, 13:56
Ведущий «Поля чудес» не отдал машину многодетной сибирячке
Забрала деньги вместо машины на телешоу «Поле чудес» жительница города Бердска в Новосибирской области.
8 сентября, 06:41
Мошенники наживаются на похоронах погибшего в ДТП стоматолога-байкера из Бердска
В Новосибирской области погиб врач-байкер: на его смерти наживаются мошенники, сообщается в соцсетях.
3 сентября, 04:02
Стоматолог — байкер разбился в ДТП под Новосибирском
В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом, о чем сообщили в Госавтоинспекции, а личность погибшего назвали в соцсетях.
2 сентября, 02:49
Второй за день мотоциклист разбился под Новосибирском
В Новосибирской области случилось очередное ДТП, в котором погиб мотоциклист, сообщается в соцсетях.
1 сентября, 04:47
Яхта врезалась в ЛЭП и целый город под Новосибирском остался без света
Город остался без электричества из-за аварии с яхтой, сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.
1 сентября, 03:56
Август
Избивает и грабит: в Бердске банда подростков держит в страхе детей
Дети запугали сверстников в Новосибирской области, о чем сообщили родители «жертв».
28 августа, 09:16
«Девятку» разорвало на части после страшного ДТП под Новосибирском
В Новосибирской области автомобиль разлетелся на части после аварии с иномаркой, сообщают очевидцы в соцсетях.
28 августа, 04:56
Новосибирскому бизнесмену вынесли приговор за травмы 10 детей на батутах
Бизнесмена осудили за травмы детей на батутах в Бердске Новосибирской области, сообщает прокуратура.
14 августа, 02:38
Утечка аммиака произошла на новосибирском заводе
12 августа на Бердском Электромеханическом заводе (АО «БЭМЗ») произошла утечка аммиака, сотрудников экстренно эвакуировали, рассказали в службе 112.
12 августа, 07:59
По факту разрушения опоры ЛЭП под Новосибирском возбуждено уголовное дело
В Новосибирской области возбудили дело из-за уничтожения ЛЭП, в которую врезался грузовик, подробности дали в СКР.
9 августа, 06:31
Огромного девятикилограммового судака поймал рыбак из Новосибирска
В Новосибирской области рыбак выловил большого судака, о чем с радостью рассказал в соцсетях.
9 августа, 01:39
Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей
8 августа, 10:33
Полыхал внутри: бронетранспортер сожгли вандалы под Новосибирском
В Новосибирской области вандалы решили сжечь гусеничный бронетранспортер, о произошедшем стало известно в соцсетях.
8 августа, 04:39
Энергетики починили сломанную ЛЭП, которую снес тягач под Новосибирском
Работы по восстановлению ЛЭП, которую снес большегруз в Новосибирской области, были завершены, сообщили Россети.
5 августа, 02:47
Прокуратура проверит аварию на ЛЭП, из-за которой новосибирцы остались без света
В Новосибирске и области сотни домов остались без электричества, подробности дала прокуратура.
4 августа, 10:49
Бердск, Искитим и новосибирский Академгородок остались без света — что произошло
4 августа, 10:40

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