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Блогер

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Ноябрь
DAVA исполнил заветную мечту отца — чем он удивил папу
4 ноября, 05:54
Блогер Артемий Лебедев получил странный подарок из Сибири
Новосибирский бизнесмен вручил подарок знаменитому блогеру, о чем он рассказал в соцсетях.
2 ноября, 05:11
Октябрь
Блогершу из Новосибирска оштрафовали за надпись на скале
В другом регионе оштрафовали новосибирскую блогершу, о чем сообщает прокуратура.
28 октября, 09:14
Стеклянные колбы с деньгами находили в Новосибирске — что это было
4 октября, 09:11
Новое уголовное дело: блогер Лерчек и ее бывший муж снова в центре скандала
В отношении Лерчек и ее бывшего муже возбудили новое уголовное дело: рассказываем, в чем подозревают блогеров.
2 октября, 10:30
Сентябрь
Две тысячи рублей в секунду зарабатытывает девочка-блогер — как такое возможно
Доход девочки-подростка от ведения блога мог составить до 5 млн рублей в месяц, сообщается по результатам математического анализа ее канала.
8 сентября, 04:05
Трусы в ванной и жадные соотечественники: что не понравилось россиянину в США
Создатель паблика «АСТ-54» Виталий Полищук вместе с семьей провел год в США. Блогер уверяет: цель поездки была чисто туристическая, эмиграция не планировалась.
2 сентября, 11:15
Август
Замуж позвал певицу Мари Краймбрери блогер из Новосибирска Дава
24 августа, 08:36
Миллионы может потерять бывший парень Бузовой — блогер Дава из-за блокировки YouTube
13 августа, 03:52
Пять детей могут забрать у матери из Новосибирска за треш-стримы
12 августа, 02:50
Июль
Треш-стримы запретили распространять в России — блогерам грозят штрафы до 1 млн
Блогеров, которые ведут треш-стримы, будут штрафовать за создание такого контента, данный закон приняли российские власти.
31 июля, 08:52
Из-за масштабного сбоя Windows блогер из Новосибирска застряла в аэропорту Рима
Новосибирская блогерша с маленьким сыном застряла в аэропорту Рима из-за массового сбоя Windows.Она до сих пор не может улететь домой, о чем рассказала в своих соцсетях.
20 июля, 06:02
Июнь
Откуда у блогеров деньги: контентмейкеры рассказали о заработках и нейросетях
Социальная сеть Одноклассники провела опрос среди 500 инфлюенсеров, ведущих свои страницы на различных платформах, включая ОК.
15 июня, 07:04
«Пацанка» из Новосибирска ищет жениха в шоу «Богиня свиданий»
11 июня, 10:18
«Мне больно»: хейтеры сглазили беременную экс-звезду Дома-2 Татьяну Мусульбес
Экс-звезда телестройки Татьяна Мусульбес пожаловалась подписчикам на осложнения беременности: недавно ее хейтили за открытый живот.
5 июня, 05:00
Быстрее достроить четвертый мост пожелал блогер Дава в Новосибирске
Новосибирский блогер и музыкант Дава пожелал скорейшей сдачи четвертого моста в городе, о чем он сообщил во время участия в празднике для детей на Михайловской набережной.
2 июня, 02:36
Визит Давы вызвал ажиотаж у новосибирцев — видео
1 июня, 10:05
Май
У блогера Влада А4 Бумаги и Юлии Годуновой родился первый ребенок
Популярный среди молодежи блогер Влад А4 стал отцом: его жена Юлия Годунова родила первенца, о чем пара сообщили в соцсетях.
16 мая, 06:38
Задержание, изнасилование, романы: чем знаменита Диана Шурыгина
Диану Шурыгину, известную как героиню скандальных выпусков шоу "Пусть говорят", задержала полиция в Москве. Называем причины и рассказываем о жизни звезды из интернета.
2 мая, 10:43
Апрель
Тайну расставания блогера из Новосибирска Давы с Бузовой раскроют эксперты
Давид Манукян (он же Дава) станет героем возрожденной передачи «Человек-невидимка» на ТВ-3, сообщает пресс-служба телеканала.
24 апреля, 08:30

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