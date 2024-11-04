Из-за масштабного сбоя Windows блогер из Новосибирска застряла в аэропорту Рима

Новосибирская блогерша с маленьким сыном застряла в аэропорту Рима из-за массового сбоя Windows.Она до сих пор не может улететь домой, о чем рассказала в своих соцсетях.