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Черепановский район

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2024
Разрез «Богатырь» заставят ремонтировать испорченную дорогу в Новосибирской области
Грузовикам угольщиков закрыли проезд через село Медведское после протестов местных жителей.
27 октября, 10:13
Жители Новосибирской области обвинили разрез «Богатырь» в уничтожении дорог
27 октября, 08:16
Водитель квадроцикла погиб на полевой дороге в Новосибирской области
В Черепановском районе мужчина перевернулся на квадроцикле и через несколько часов умер в больнице, следует из сообщения Госавтоинспекции Новосибирской области.
21 июля, 09:44
Появилось видео лобового ДТП грузовиков с легковушкой в Новосибирской области
Молодая женщина за рулем Toyota Cresta получила травмы после столкновения с двумя грузовиками на Чуйском тракте в Новосибирской области, сообщают соцсети.
27 мая, 04:47
2023
Медведь-террорист объявился в Новосибирской области
4 сентября 2023, 16:20
Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Михаил Чернецов погиб на СВО
Житель Верх-Мильтюшей Михаил Чернецов погиб в зоне СВО, о чем сообщает администрация Черепановского района Новосибирской области.
22 июня 2023, 10:23

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