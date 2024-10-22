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Строительство длиться уже пять лет

Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод

Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Строительство длиться уже пять лет
Строительство четвертого моста в Новосибирске приостановлено. Сроки сдачи перенесли на неопределенный срок. Однако в Минтрансе говорят, что переправа будет готова к концу 2023 года.
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