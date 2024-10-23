Будет дефицитным: депутаты в первом чтении приняли бюджет Новосибирска на 2024 год

В первом чтении был принят бюджет на следующий год для города Новосибирска. Решение обсуждалось в ходе сегодняшней сессии горсовета 4 декабря. Важно отметить, что бюджет будет дефицитным.