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Дефицит

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Доллары нового образца исчезли из банков — что происходит на самом деле
Наблюдается дефицит банкнот долларов нового образца, о чем информируют сами банки.
23 октября, 05:31
Убирать будут «три калеки»: в Новосибирске дефицит водителей снегоуборочной техники
21 октября, 03:54
Дефицит антибиотиков в Новосибирске — правда или фейк
Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие в аптеках антибиотиков, рекомендованных врачами для лечения острых респираторных заболеваний.
9 октября, 08:26
В Новосибирске острый дефицит врачей: конкуренция за рабочие места отсутствует
В Новосибирской области наблюдается нехватка врачей, о чем свидетельствуют данные аналитиков.
8 октября, 07:34
Дептранс заявил о дефиците водителей общественного транспорта в Новосибирске
В Новосибирске фиксируют недостаток водителей общественного транспорта, сообщили в мэрии.
17 сентября, 03:07
Водителями автобусов с зарплатой в 100 тысяч отказываются работать новосибирцы
Водителей, которые управляют пассажирским автобусом, не хватает в Новосибирске, об этом сообщил замначальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин.
13 июля, 02:46
Из российских аптек пропал онкологический препарат Уромитексан — причина дефицита
В российских аптеках пациенты столкнулись с дефицитом препарата «уромитексан» американской фирмы Baxter, который широко применяется для лечения раковых заболеваний. Эта ситуация вызывает массовое беспокойство.
3 апреля, 12:27
Из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин — в чем причина
29 марта, 09:50
Назван ТОП-20 самых дефицитных профессий в Новосибирской области
В Новосибирской области на рынке труда существует дефицит врачей и фармацевтов. Это выяснили специалисты платформы hh.ru.
20 февраля, 01:23
Цены на машины завышены в России в 2,5 раза — мнение эксперта
Цены на автомобили на вторичном рынке в России завышены в 2,5 раза из-за дефицита машин и сохранения покупательской способности, заявляет эксперт.
14 февраля, 07:08
На «банановый» рынок в Новосибирске могут повлиять протесты в Эквадоре
15 января, 09:16
2023
Взрыв цен на яйца: новосибирская птицефабрика назвала причины роста стоимости
Почему яйца подорожали: рост цен на транспортировку, корма, прививки и упаковку. Какие еще есть причины и почему возник дефицит в Новосибирской области?
30 декабря 2023, 02:43
Губернатор высказался о проблемах с дефицитом яиц в Новосибирской области
Яйца и куриное мясо стремительно дорожают в Новосибирской области из-за дефицита. Об этой проблеме высказался губернатор Андрей Травников во время итоговой пресс-конференции 20 декабря.
20 декабря 2023, 05:30
Будет дефицитным: депутаты в первом чтении приняли бюджет Новосибирска на 2024 год
В первом чтении был принят бюджет на следующий год для города Новосибирска. Решение обсуждалось в ходе сегодняшней сессии горсовета 4 декабря. Важно отметить, что бюджет будет дефицитным.
4 декабря 2023, 08:17
Дефицит дворников, врачей и токарей возник в Новосибирской области
В Новосибирской области не хватает дворников, врачей, токарей, поваров, автомехаников, слесарей, швей и фармацевтов, сообщает hh ru.
21 ноября 2023, 02:55
«Здоровый мужик несет круассан»: работу курьеров в Новосибирске критикуют чиновники
20 ноября 2023, 09:46
Чем лечить шизофрению? Почему «Трифтазин» больше не поставляют в Новосибирск
1 ноября 2023, 08:14
Топлива становится все меньше: еще одна новосибирская АЗС объявила о нехватке бензина
В Новосибирске продолжается дефицит бензина АИ-95, который уже длится 9 дней, а накануне сеть «Прайм» ограничила его продажу.
18 октября 2023, 01:16
Названы дефицитные специальности учителей в школах Новосибирска
В школах и детсадах Новосибирска не хватает учителей начальных классов, учителей иностранного языка, физики, математики, а также воспитателей, поваров и мойщиков посуды.
16 октября 2023, 03:53
Новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина АИ-95
В Новосибирске объявили о дефиците бензина: это связано с закупкой топлива из-за ремонта омского завода «Газпромнефти».
9 октября 2023, 05:10

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