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Диана Арбенина

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24 октября 2023
Про скандал будто все забыли: Диана Арбенина навсегда запомнит концерт в Новосибирске
Концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» в Новосибирске оставил особенно яркое впечатление на певицу. Она написала в своем телеграмм-канале, что этот концерт запомнится ей на всю жизнь.
24 октября 2023, 01:47
23 октября 2023
Концерт Дианы Арбениной состоялся в Новосибирске, несмотря на протесты
Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске, несмотря на протесты и возмущения, состоялся на «Локомотив-Арене» с участием около пяти тысяч человек.
23 октября 2023, 01:18
21 октября 2023
Ситуация ненормальная: активисты требуют у губернатора отменить концерт Арбениной
Группа «Радетель» требует отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске, называя его «антироссийским мероприятием», и призывает губернатора Травникова принять соответствующие меры.
21 октября 2023, 13:27

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