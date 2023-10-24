Про скандал будто все забыли: Диана Арбенина навсегда запомнит концерт в Новосибирске

Концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» в Новосибирске оставил особенно яркое впечатление на певицу. Она написала в своем телеграмм-канале, что этот концерт запомнится ей на всю жизнь.