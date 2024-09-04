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Дикое животное

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Сентябрь
Лось устроил переполох на дороге в Новосибирске
По Новосибирску утром прогулялся лось, о чем рассказали горожане в соцсетях.
4 сентября, 06:06
Июль
Стая волков подошла к деревне в Новосибирской области
15 июля механизаторы из деревни Марково Куйбышевского района были немало обеспокоены, повстречав стаю волков. Населенный пункт находится на границе с Барабинским районом.
15 июля, 11:29
Июнь
Хищного коршуна приручила фуд-блогер из Новосибирска
Жительница Новосибирска два раза в день кормит коршуна, прилетающего к ней на балкон на седьмом этаже.
25 июня, 08:09
Май
Уличные фотографы с совами возмутили новосибирцев — как с ними бороться?
9 мая, 06:42
Апрель
Барсук напал на жителя Новосибирской области — он хотел укусить его за ногу
В Тогучинском районе Новосибирской области барсук атаковал местного жителя. Зверь был агрессивен.
9 апреля, 03:56
Февраль
Косуля забежала на территорию школы в Новосибирской области — как с ней поступят
15 февраля на территорию музыкальной школы в Куйбышеве Новосибирской области забежала косуля.
15 февраля, 06:50
Белый заяц бегал в оживленном районе Новосибирска — как он там оказался
12 февраля, 07:50

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