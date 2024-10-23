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Диспансеризация

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Лже-врачи предлагают жителям Новосибирска пройти диспансеризацию
В Новосибирской области мошенники обманывают пациентов фальшивой диспансеризацией, о чем сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.
23 октября, 11:18
Развитие первичного звена медицины позволило лучше выявлять опасные болезни
Благодаря проводимой Минздравом Новосибирской области работе по расширению масштабов диспансеризации населения увеличено число случаев выявляемых на ранних стадиях заболеваний.
21 октября, 08:59
Репродуктивное здоровье новосибирцев проверят в рамках нацпроекта
10 июня, 05:19
Диспансеризацию на новогодних каникулах прошли более 4 000 новосибирцев
На новогодних каникулах более 4000 жителей Новосибирской области посетили больницы и прошли диспансеризацию.
10 января, 02:52
2023
Новосибирцы смогут бесплатно пройти диспансеризацию на новогодних каникулах
Жители Новосибирской области смогут воспользоваться возможностью пройти диспансеризацию и получить медицинскую помощь в новогодние каникулы без оплаты.
29 декабря 2023, 06:01
Принудительные услуги. Новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры
13 октября 2023, 03:01

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