atas.info
ГлавноеВсе новости

Документальное кино

Выбрать дату
2024
Последний концерт Гражданской обороны покажут в кинотеатрах России
В новосибирских кинотеатрах покажут документальный фильм «Сияние обрушится вниз». Он посвящен памяти лидера Гражданской Обороны Егора Летова и представляет собой уникальную запись последнего концерта коллектива.
29 февраля, 12:17
Константин Богомолов поставит спектакль о водителе мусоровоза МУП «САХ» Новосибирска
Водитель мусоровоза МУП «САХ» из Новосибирска Влад Черкасов стал одним из 12 героев нового театрального проекта Константина Богомолова.
30 января, 10:55
2023
«Есть элемент политизации»: Дмитрий Песков прокомментировал «Оскар» «Навальному*»
13 марта 2023, 12:36
2022
Мистика, сектанты и смерть: что творится на кладбищах Новосибирска
Режиссер Дмитрий Кабанов снял мини-фильм о смотрителе кладбища в Новосибирской области. Короткометражку он опубликовал на канале «Люди как люди».
27 октября 2022, 05:34
"Машина времени": кинодокументалисты представили уникальную хронику Новосибирска
Новосибирские кинодокументалисты показали публике первые три серии проекта "Машина времени". Каждый из 20-минутных роликов сделан на основе материалов выпусков киножурнала "Сибирь на экране" и рассказывает о событиях 50-60 – годов
19 сентября 2022, 10:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика